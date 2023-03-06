Россия отказалась раскрыть ОБСЕ данные о своих Вооруженных силах

Россия отказалась предоставлять данные о своей армии в рамках Венского документа ОБСЕ, сообщила американская Ассоциация по контролю над вооружениями.

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В своем заявлении она отметила, что Россия объяснила свой отказ ответом на шаги стран Запада.

Глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов в беседе с РБК заявил, что информация, которую Россия передает в рамках ежегодного обмена военной информации, окажется в руках других государств.

Он добавил, что эта мера предпринята в связи приостановкой Чехией своих обязательств перед Россией, а также с отказом Киева участвовать в ежегодном обмене военной информацией этом году.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН заявил, что военные конфликты зачастую заканчиваются введением миротворцев, и ближе всего к этой роли подобрался Китай.

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