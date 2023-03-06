«Решающие месяцы»: Россию и Украину хотят усадить за стол переговоров

«Они (США и Великобритания - ред. НСН) не хотят, чтобы Зеленский и Путин встречались с Эрдоганом, не хотят их совместной фотографии. Они не думают о будущем украинцев, не думают о мире», — приводит РИА Новости слова Эрхана.

Он отметил, что только Эрдоган «имеет доступ» и к Путину, и к Зеленскому. Эрхан выразил уверенность, что турецкий президент сможет найти методы для организации их встречи.

«Важна не совместная фотография, а достижение конкретных результатов. Первыми конкретными результатами будут, конечно, прекращение огня и после этого, быть может, удастся прийти к компромиссу после дипломатического торга», - добавил Эрхан.

Так, Реджеп Тайип Эрдоган 24 февраля в телефонных переговорах с Владимиром Зеленским заявил о том, что Турция готова внести вклад в урегулирование конфликта на Украине. В тот же день он провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в котором выразил мнение, что мир должен установиться «без дальнейших жертв и разрушений».

При этом Турция не единственная страна, которая стала призывать Украину и Россию к прекращению огня. В понедельник, 6 марта, глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью шведскому телеканалу SVT также заявил, что урегулировать конфликт возможно только посредством прекращения огня, так как политика европейских стран по Украине не работает.