«Решающие месяцы»: Россию и Украину хотят усадить за стол переговоров
Турция и Венгрия призывают к прекращению огня на Украине, при этом эксперты считают, что Запад и сам начнет склонять Киев к переговорам в случае успешного российского наступления.
США и Великобритания заинтересованы в максимальном продлении украинского конфликта, поэтому выступают против усилий турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по организации встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.
«Они (США и Великобритания - ред. НСН) не хотят, чтобы Зеленский и Путин встречались с Эрдоганом, не хотят их совместной фотографии. Они не думают о будущем украинцев, не думают о мире», — приводит РИА Новости слова Эрхана.
Он отметил, что только Эрдоган «имеет доступ» и к Путину, и к Зеленскому. Эрхан выразил уверенность, что турецкий президент сможет найти методы для организации их встречи.
«Важна не совместная фотография, а достижение конкретных результатов. Первыми конкретными результатами будут, конечно, прекращение огня и после этого, быть может, удастся прийти к компромиссу после дипломатического торга», - добавил Эрхан.
Так, Реджеп Тайип Эрдоган 24 февраля в телефонных переговорах с Владимиром Зеленским заявил о том, что Турция готова внести вклад в урегулирование конфликта на Украине. В тот же день он провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в котором выразил мнение, что мир должен установиться «без дальнейших жертв и разрушений».
При этом Турция не единственная страна, которая стала призывать Украину и Россию к прекращению огня. В понедельник, 6 марта, глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью шведскому телеканалу SVT также заявил, что урегулировать конфликт возможно только посредством прекращения огня, так как политика европейских стран по Украине не работает.
«Первая цель — предотвратить гибель людей, и это означает соглашение о прекращении огня, и ничего больше», — заявил он.
По мнению Сийярто, накачка Украины оружием со стороны стран Европы не приближает конец конфликта. Он также добавил, что введенные Евросоюзом экономические санкции против России показали свою неэффективность в урегулировании украинского кризиса.
В свою очередь премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times 3 марта заявила, что странам Запада все сложнее сохранять единство в отношении конфликта на Украине. По ее словам, прибалтийские политики озабочены тем, что некоторые государства готовы смягчить позицию и склонить Украину к переговорам с Россией.
Так, Киев официально отказался от контактов с Москвой в октябре 2022 года. Тогда Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров. При этом Россия от переговоров не отказывалась. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 1 февраля заявляла, что Россия готова приступить к переговорам с Украиной, если Киев выразит реальную готовность к ним. По ее словам, Россия готова на переговоры уже без предварительных условий.
Переговоры есть переговоры. Но если киевский режим будет готов к реальным переговорам. Мы этого не видим», — приводит ТАСС слова Матвиенко.
В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин 11 февраля также заявлял в интервью «Звезде», что Москва готова к переговорам с Киевом без каких-либо предварительных условий, но с учетом российских целей, которые «были озвучены публично». Замглавы ведомства подчеркнул, что предыдущие инициативы по диалогу были прекращены именно украинской стороной, руководимой из Вашингтона и Брюсселя.
«Мы уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично», — заявил Вершинин.
Тем временем многие эксперты и политики считают, что Запад и сам может начать склонять Украину к переговорам. Как отмечал немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН, если Украина не остановит наступление российских войск, то Запад потеряет веру в то, что Киев сможет вернуть себе территории. В такой ситуации, указал политолог, Запад начнет склонять Владимира Зеленского к переговорам.
«Понимая, что Россия опять начинает наступать, в западных экспертных кругах говорят, что следующие два месяца будут решающими. Если российское продвижение не остановить, то невозможно будет думать, что Украина сможет пойти в контрнаступление. Поэтому именно сейчас, в ближайшие два-три месяца, все, что возможно, будет брошено на помощь украинской армии. Если через два месяца ситуация будет как сейчас, то Запад увидит, что поставками оружия он не может организовать перелом на фронте. Тогда от Запада начнутся серьезные требования к ведению мирных переговоров», — говорил Рар.
Ранее, 1 февраля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью Sky News заявил, что Украина готовится к серьезной эскалации, возможно, даже в ближайшие две-три недели. По его словам, самые тяжелые бои еще впереди, и следующие несколько месяцев будут иметь решающее значение для дальнейшего развития боевых действий.
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