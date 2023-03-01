Россия передала США ноту о приостановке участия в ДСНВ

Он отметил, что передача состоялась 28 февраля. В ноте было зафиксирована приостановка выполнения ДСНВ, но при этом его центральные положения продолжат соблюдаться.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для возобновления темы участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений должен поменяться концептуальный подход стран Запада, ведомых США, к пониманию озабоченности России собственной безопасностью.

