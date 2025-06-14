СМИ: В США приостановили задержания отдельных групп мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа поручила приостановить задержания нелегальных мигрантов из аграрного сектора, гостиничного и ресторанного бизнеса. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники.

По данным издания, соответствующее указание получили главы региональных подразделений американской службы иммиграционного и таможенного контроля. Ведомству следует прекратить «все расследования и операции, затрагивающие рабочие места в сельском хозяйстве, ресторанах и отелях». При этом специалисты могут продолжать работу, связанную с такими преступлениями, как торговля людьми, отмывание денег, контрабанда наркотиков. Однако служба не должна задерживать нелегалов, не совершавших преступлений, помимо незаконного нахождения в США.

The New York Times указывает, что масштабная кампания по депортации нелегалов в Штатах вредит бизнесу и аграрной промышленности в стране.

Ранее министерство внутренней безопасности США объявило о запуске программы для нелегальных мигрантов, по которой они смогут получить $1 тысячу за добровольный выезд из Штатов.

