СМИ: В США приостановили задержания отдельных групп мигрантов
Администрация президента США Дональда Трампа поручила приостановить задержания нелегальных мигрантов из аграрного сектора, гостиничного и ресторанного бизнеса. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники.
По данным издания, соответствующее указание получили главы региональных подразделений американской службы иммиграционного и таможенного контроля. Ведомству следует прекратить «все расследования и операции, затрагивающие рабочие места в сельском хозяйстве, ресторанах и отелях». При этом специалисты могут продолжать работу, связанную с такими преступлениями, как торговля людьми, отмывание денег, контрабанда наркотиков. Однако служба не должна задерживать нелегалов, не совершавших преступлений, помимо незаконного нахождения в США.
The New York Times указывает, что масштабная кампания по депортации нелегалов в Штатах вредит бизнесу и аграрной промышленности в стране.
Ранее министерство внутренней безопасности США объявило о запуске программы для нелегальных мигрантов, по которой они смогут получить $1 тысячу за добровольный выезд из Штатов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В США приостановили задержания отдельных групп мигрантов
- Мантуров: Россия оценит ситуацию с возвращением иностранных брендов
- В Израиле заявили о масштабном ущербе от ударов Ирана
- Губернатор Владимиров: Пострадавших при падении обломков БПЛА в Невинномысске нет
- Прилепин: Возвращения Пугачевой в Россию никто не заметит
- Над Россией перехватили 66 украинских БПЛА
- В четырех российских аэропортах сняли ограничения на полеты
- В Иране заявили, что переговоры с США по ядерной программе стали бессмысленными
- В Невинномысске один человек пострадал при падении обломков БПЛА
- Лидер КНДР проинспектировал ведущее предприятие ВПК
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru