Мантуров: Россия оценит ситуацию с возвращением иностранных брендов

Россия будет оценивать ситуацию на рынке при принятии решения о возврате зарубежных брендов. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

По его словам, российская сторона в первую очередь исходит из нужд своей промышленности. Если освободившаяся при уходе иностранных производителей ниша уже занята российскими компаниями, необходимо сначала оценить обстановку на рынке.

«И если возвращение иностранной компании будет мешать или не будет способствовать дальнейшему закреплению российского производителя, то здесь наши интересы расходятся», - подчеркнул Мантуров.

Между тем управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский заявил НСН, что торговые центры заинтересованы в возвращении западных брендов, готовы к перестройкам для создания новых площадей и не намерены предлагать «нереальные условия».

