Москва назвала условие для возвращения к переговорам по ДСНВ

По его словам, речь идет о тезисе неделимости России, а безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой.

Ранее Госдеп сообщил о закулисных переговорах с Россией по ДСНВ. Отмечается, что Соединенные Штаты продолжат соблюдать договор.

