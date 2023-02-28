Москва назвала условие для возвращения к переговорам по ДСНВ
Для возвращения к теме участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должен поменяться концептуальный подход стран Запада, ведомых США, к пониманию озабоченности РФ собственной безопасностью, сообщил «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, речь идет о тезисе неделимости России, а безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой.
Ранее Госдеп сообщил о закулисных переговорах с Россией по ДСНВ. Отмечается, что Соединенные Штаты продолжат соблюдать договор.
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