США назвали легко устранимыми претензии России по ДСНВ

США считают все претензии Москвы по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений легко устранимыми в случае, если Россия возобновит свое участие в соглашении, заявила профильный помощник госсекретаря Мэллори Стюарт.

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Она также отметила, что Вашингтон продолжает придерживаться своих обязательств по договору. Стюарт добавила, что российские инспекторы могут прибывать в Штаты как коммерческими авиарейсами, так и "государственными самолетами".

При этом Стюарт добавила, что США при любых раскладах продолжат оказывать поддержку Украине.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что возвращение к ДСНВ будет зависеть от позиции Запада. Москве, отметил Песков, следует сохранять терпеливый подход, ожидая, что Запад созреет для нормального диалога.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Белый ДомСША
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