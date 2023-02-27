США назвали легко устранимыми претензии России по ДСНВ
США считают все претензии Москвы по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений легко устранимыми в случае, если Россия возобновит свое участие в соглашении, заявила профильный помощник госсекретаря Мэллори Стюарт.
Она также отметила, что Вашингтон продолжает придерживаться своих обязательств по договору. Стюарт добавила, что российские инспекторы могут прибывать в Штаты как коммерческими авиарейсами, так и "государственными самолетами".
При этом Стюарт добавила, что США при любых раскладах продолжат оказывать поддержку Украине.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что возвращение к ДСНВ будет зависеть от позиции Запада. Москве, отметил Песков, следует сохранять терпеливый подход, ожидая, что Запад созреет для нормального диалога.
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