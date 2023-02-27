США назвали легко устранимыми претензии России по ДСНВ

Она также отметила, что Вашингтон продолжает придерживаться своих обязательств по договору. Стюарт добавила, что российские инспекторы могут прибывать в Штаты как коммерческими авиарейсами, так и "государственными самолетами".

При этом Стюарт добавила, что США при любых раскладах продолжат оказывать поддержку Украине.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что возвращение к ДСНВ будет зависеть от позиции Запада. Москве, отметил Песков, следует сохранять терпеливый подход, ожидая, что Запад созреет для нормального диалога.

