Член сборной Ирана по паделу погиб при израильской атаке

Член сборной Ирана по падел-теннису Парса Мансур погиб при атаке Израиля. Об этом сообщили в федерации тенниса республики.

Мансур погиб в пятницу, когда возвращался после тренировки домой.

«Федерация... выражает сожаление в связи с этим трагическим событием и желает терпения и сил семье погибшего», - отметили в объединении.

Ранее Израиль начал против Ирана операцию «Восходящий лев», израильские силы атаковали военные и ядерные объекты в республике. При ударах погибли в том числе высокопоставленные военные и известные ученые, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

