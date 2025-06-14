Член сборной Ирана по паделу погиб при израильской атаке
Член сборной Ирана по падел-теннису Парса Мансур погиб при атаке Израиля. Об этом сообщили в федерации тенниса республики.
Мансур погиб в пятницу, когда возвращался после тренировки домой.
«Федерация... выражает сожаление в связи с этим трагическим событием и желает терпения и сил семье погибшего», - отметили в объединении.
Ранее Израиль начал против Ирана операцию «Восходящий лев», израильские силы атаковали военные и ядерные объекты в республике. При ударах погибли в том числе высокопоставленные военные и известные ученые, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru