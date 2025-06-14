Имя Путина внесли на стену почетным гражданам Севастополя

Имя президента Владимира Путина добавили на мемориальную стену с данными почетных граждан Севастополя. Об этом написал в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«На мемориальную стену с именами Почетных граждан... мы внесли имя нашего Верховного главнокомандующего, нашего лидера, нашего Президента — Владимира Владимировича Путина», - указал градоначальник.

Российский лидер стал почетным гражданином Севастополя в 2016 году по решению Законодательного собрания. Звание президенту присвоили за большой личный вклад в установление городу-герою статуса города федерального значения при его включении в состав РФ.

Ранее стало известно, что в чеченском Грозном строят новый район имени Владимира Путина.

