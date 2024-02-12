Россия объявила об ответных санкциях против 18 граждан Великобритании
Российские власти ввели санкции против 18 граждан Великобритании, которым был закрыт въезд на территорию России. Как сообщает пресс-служба МИД РФ, решение является ответом «на продолжающийся конфронтационный курс Лондона»
Уточняется, что в список попали представители военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании, которые «не гнушаются участием в решении задач, направленных на дискредитацию конституционного строя и общественно-политических процессов в России».
В частности, въезд в Россию закрыли для замминистра обороны Великобритании Джеймс Картлиджа, замначальника Штаба обороны ВС Великобритании Чарльза Роланда Винсента Уолкера, командующего подводными силами Великобритании Саймона Асквита, руководителя национальных киберсил Тимоти Дэвида Нил-Хоупса.
Также в Россию не смогут въехать несколько членов палаты лордов парламента Великобритании, некоторые представители Оксфордского, Гарвардского, Лондонского и Кембриджского университетов, на базе которых действуют так называемые «мозговые тресты», вносящие «весомый вклад в подрывную работу Лондона».
«Работа над расширением российского «стоп-листа» в ответ на враждебные действия британцев будет продолжена», - заключили в МИД РФ.
Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в рамках готовящегося 13-го пакета антироссийских санкций ограничительные меры коснутся компаний из разных стран, которые, по мнению ЕС, помогают России обходить ранее введённые санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия объявила об ответных санкциях против 18 граждан Великобритании
- Армия Израиля сообщила об ударах по военным объектам «Хезболлах» в Ливане
- Путин: Инфляция в России на конец января составила 7,2%
- Милонов предложил авиакомпаниям сажать пассажиров старше 75 лет с родственниками
- Топалов рассказал о причине ссоры с Лазаревым
- BioNTech заявила, что к 2026 году намерена выпустить на рынок вакцины от рака
- Росфинмониторинг внес пресс-секретаря Meta в список экстремистов и террористов
- Paramore объявили о продолжении карьеры после завершения контракта с Atlantic Records
- Власти Абхазии отвергли соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
- Старт проката фильма «Летучий корабль» перенесли на 21 марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru