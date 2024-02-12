Россия объявила об ответных санкциях против 18 граждан Великобритании

Уточняется, что в список попали представители военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании, которые «не гнушаются участием в решении задач, направленных на дискредитацию конституционного строя и общественно-политических процессов в России».

В частности, въезд в Россию закрыли для замминистра обороны Великобритании Джеймс Картлиджа, замначальника Штаба обороны ВС Великобритании Чарльза Роланда Винсента Уолкера, командующего подводными силами Великобритании Саймона Асквита, руководителя национальных киберсил Тимоти Дэвида Нил-Хоупса.

Также в Россию не смогут въехать несколько членов палаты лордов парламента Великобритании, некоторые представители Оксфордского, Гарвардского, Лондонского и Кембриджского университетов, на базе которых действуют так называемые «мозговые тресты», вносящие «весомый вклад в подрывную работу Лондона».

«Работа над расширением российского «стоп-листа» в ответ на враждебные действия британцев будет продолжена», - заключили в МИД РФ.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в рамках готовящегося 13-го пакета антироссийских санкций ограничительные меры коснутся компаний из разных стран, которые, по мнению ЕС, помогают России обходить ранее введённые санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

