ЕС начнет согласовывать новый пакет антироссийских санкций 14 февраля

Заседание начнется в среду в 10:00 (12:00 мск), постпреды обсудят экономические и персональные меры. В повестке встречи значится решение и постановление Совета по ограничительным мерам в отношении действий РФ, «дестабилизирующих ситуацию на Украине».

«Решение Совета и исполнительное постановление, касающееся ограничительных мер в отношении действий, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Обмен мнениями», — говорится в документе.

Ожидается, что новые санкции будут согласованы и введены в действие к 24 февраля.

Ранее портал EUobserver сообщил, что новые ограничения коснутся 200 граждан и юрлиц из РФ. В частности, под санкции попадут несколько десятков белорусских и российских офицеров, пишет «Свободная пресса».

