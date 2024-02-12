ЕС начнет согласовывать новый пакет антироссийских санкций 14 февраля
Постоянные представители стран Евросоюза начнут согласование очередного, тринадцатого пакета санкций в отношении России на заседании 14 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на повестку предстоящей встречи.
Заседание начнется в среду в 10:00 (12:00 мск), постпреды обсудят экономические и персональные меры. В повестке встречи значится решение и постановление Совета по ограничительным мерам в отношении действий РФ, «дестабилизирующих ситуацию на Украине».
«Решение Совета и исполнительное постановление, касающееся ограничительных мер в отношении действий, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Обмен мнениями», — говорится в документе.
Ожидается, что новые санкции будут согласованы и введены в действие к 24 февраля.
Ранее портал EUobserver сообщил, что новые ограничения коснутся 200 граждан и юрлиц из РФ. В частности, под санкции попадут несколько десятков белорусских и российских офицеров, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru