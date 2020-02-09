Россия обвинила Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену

О нарушении Договора об архипелаге Шпицберген от 9 февраля 1920 года заявило посольство РФ в Норвегии. В российском МИДе считают, что Норвегия блокирует доступ российских компаний к минеральным ресурсам и разработке углеводородных месторождений. Москва напомнила Осло, что Шпицберген не является «исконно норвежской территорией», хотя и ставит под сомнение норвежский суверенитет над архипелагом, отмечает Газета.ru

Россия не имеет возможности участвовать в подаче заявок на разработку и использование некоторых перспективных участков с энергоносителями.

«Российская сторона расценивает вынесение на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа участков, расположенных в пределах действия Договора, как нарушающее обязательства Норвегии», —говорится в сообщении в Facebook посольства РФ в Норвегии.