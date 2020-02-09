Россия обвинила Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену

9 февраля 202011:42

О нарушении Договора об архипелаге Шпицберген от 9 февраля 1920 года заявило посольство РФ в Норвегии. В российском МИДе считают, что Норвегия блокирует доступ российских компаний к минеральным ресурсам и разработке углеводородных месторождений. Москва напомнила Осло, что Шпицберген не является «исконно норвежской территорией», хотя и ставит под сомнение норвежский суверенитет над архипелагом, отмечает Газета.ru

Россия не имеет возможности участвовать в подаче заявок на разработку и использование некоторых перспективных участков с энергоносителями.

«Российская сторона расценивает вынесение на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа участков, расположенных в пределах действия Договора, как нарушающее обязательства Норвегии», —говорится в сообщении в Facebook посольства РФ в Норвегии.

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В диппредставительстве напомнили, что Шпицберген не является «исконно норвежской территорией». Архипелаг был получен Осло только благодаря соглашению столетней давности на условиях равного использования сторонами договора.

В России считают, что «на Шпицбергене накопились проблемы», однако в Норвегии игнорируют озабоченность Москвы в связи с создавшимся положением.

Ранее глава Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель рассказал НСН, что у Осло был шанс договориться с Москвой об участии в развитии Северного морского пути, но Осло отказалось предоставлять Москве порты Шпицбергена для использования в рамках Севморпути.

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ФОТО: Стортинг
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