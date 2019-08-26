«Золотой» Севморпуть. От чего отказывается Норвегия?

«Максимальное количество грузов на Севморпути в советские годы – около 7 млн тонн, включая каботажное плавание. Были постосоветские годы с уровнем менее 1 млн тонн. Сейчас поднимаемся до уровня 3 млн тонн. Нефтегазовый комплекс дал максимальный прирост западному сектору Арктики. Восточный сектор, увы, пока очень сильно отстаёт. Сейчас некоторые говорят о 65 млн тонн в год к 2030-2035 году, когда в результате потепления Северный морской путь станет постоянной трансматериковой дорогой. Сейчас немного сработали санкции – 2014 год в 2,5-3 раза упало количество транзитных рейсов. Но тут были не только санкционные причины», — объяснил тогда в пресс-центре НСН член Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации РФ Вячеслав Штыров.

Такой рост объёмов требует контроля над прохождением через трассу иностранных кораблей. Поэтому в 2019 году Россия ввела систему уведомлений для прохода иностранных судов по Северному морскому пути. Теперь для преодоления этого коридора им придется заранее оповещать российские власти.

Бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов в беседе с НСН поддержал инициативу и объяснил, почему такая норма охраны является общепризнанной.

«Не знаю, как отнесутся к этому заинтересованные страны, но проход по уведомлению – нормальная практика. Северный морской путь является нашим национальным путем. Это наша национальная артерия. Проход по Севморпути только по предварительному уведомлению соответствует нашему законодательству. Прошу заметить, что мы вводим систему не разрешений, а уведомлений. То есть не закрываем проход, а всего лишь просим предупреждать о намерении по нему пройти», — пояснил собеседник агентства.

К слову, такой контроль также имеет цели соблюдения экологической безопасности. Ряд проливов по трассам Севморпути имеет относительно небольшую глубину, что чревато авариями, если западные страны без уведомления будут проводить по ним танкеры и грузы.

Добавим, Норвегия намерена проверить СМП на соответствие экологическим стандартам. Проблемы, связанные с экологической безопасностью российской национальной трассы, по словам главы МИД страны, есть во всём: от поисково-спасательных работ и недостаточной инфраструктуры на всем отрезке трассы до крайне сурового климата.

