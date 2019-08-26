В РАН рассказали о пользе Севморпути для России

«Северный морской путь — национальная транспортная артерия Российской Федерации. Ряд стран выступает за её интернационализацию, чтобы все там могли по своим правилам ходить по морю. Мы всё это отвергаем и выступаем за то, чтобы соблюдались необходимые правила. Но я не вижу, чтобы они наезжали на Россию. Конечно, они будут, наверное, пользоваться путём, который соединяет европейские страны, в более широком смысле, и азиатские. Но нет, территориальных претензий тут нет. К тому же, мы вели переговоры с Норвегией и могли с ней договориться на приемлемых условиях», — заметил Журавель.

Между тем, экономическое освоение Севморпути, которое так низко оценила Норвегия, идёт довольно активно. Уже в прошлом году грузопоток по нему вырос почти в два раза.

«Идёт процесс увеличения грузопотока. В 2017 году было 10 миллионов тонн, в прошлом уже 20. Важно тут наладить перевозку грузов, для того, чтобы грузы были, надо заниматься добычей полезных ископаемых. Стабильно у нас только СПГ идёт, а остальное трудно сказать. Лучше сейчас развита западная часть Северного морского пути, на востоке проблемы существуют», — поделился собеседник НСН.

Добавим, помимо отказа от участия в Севморпути Норвегия заявила о намерениях проверить его на соответствие экологическим стандартам. В Осло усомнились, что Россия обеспечит безопасность судоходства на всем протяжении трассы. Специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, полярник Артур Чилингаров объяснил в эфире НСН, почему Норвегия не может никаким образом повлиять на развитие СМП.

