В РАН рассказали о пользе Севморпути для России
Глава Центра арктических исследований Института Европы РАН рассказал НСН, что у Осло был шанс договориться с Москвой об участии в развитии артерии.
Норвегия приглядывается к Северному морскому пути, но пока не видит экономических перспектив маршрута, заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде, пишут «Известия». Кроме того, Осло не станет предоставлять Москве порты Шпицбергена для использования в рамках Севморпути.
В заявлении главы внешнеполитического ведомства Норвегии нет претензий, несмотря на то, что многие страны выступают за интернационализацию Севморпути, заметил в эфире НСН ведущий научный сотрудник, руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель.
«Северный морской путь — национальная транспортная артерия Российской Федерации. Ряд стран выступает за её интернационализацию, чтобы все там могли по своим правилам ходить по морю. Мы всё это отвергаем и выступаем за то, чтобы соблюдались необходимые правила. Но я не вижу, чтобы они наезжали на Россию. Конечно, они будут, наверное, пользоваться путём, который соединяет европейские страны, в более широком смысле, и азиатские. Но нет, территориальных претензий тут нет. К тому же, мы вели переговоры с Норвегией и могли с ней договориться на приемлемых условиях», — заметил Журавель.
Между тем, экономическое освоение Севморпути, которое так низко оценила Норвегия, идёт довольно активно. Уже в прошлом году грузопоток по нему вырос почти в два раза.
«Идёт процесс увеличения грузопотока. В 2017 году было 10 миллионов тонн, в прошлом уже 20. Важно тут наладить перевозку грузов, для того, чтобы грузы были, надо заниматься добычей полезных ископаемых. Стабильно у нас только СПГ идёт, а остальное трудно сказать. Лучше сейчас развита западная часть Северного морского пути, на востоке проблемы существуют», — поделился собеседник НСН.
Добавим, помимо отказа от участия в Севморпути Норвегия заявила о намерениях проверить его на соответствие экологическим стандартам. В Осло усомнились, что Россия обеспечит безопасность судоходства на всем протяжении трассы. Специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, полярник Артур Чилингаров объяснил в эфире НСН, почему Норвегия не может никаким образом повлиять на развитие СМП.
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