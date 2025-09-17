Песков заявил о паузе в обменах военнопленными между Россией и Украиной
17 сентября 202513:20
Москва и Киев продолжают переговоры об обменах военнопленными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, пока в обменах «есть определённая пауза», сообщает RT.
«Вместе с тем это не означает, что они не могут быть продолжены», - заключил представитель Кремля.
Ранее в Минобороны РФ заявили об обмене военнопленными с Украиной по формуле «84 на 84», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил о паузе в обменах военнопленными между Россией и Украиной
- В Китае на репетиции авиашоу столкнулись два летающих автомобиля
- На берегу Средиземного моря появился новый курорт
- Певица VASSY представит США на «Интервидении» вместо Брэндона Ховарда
- «Музыка эпохи!»: Милонов назвал перебором наезд Останиной на «Сектор Газа»
- СМИ: Трамп может посетить Китай в октябре-ноябре
- Грузия погасила исторический внешний долг перед Россией
- Дефицит детских онкологов в РФ объяснили эмоциями и нехваткой агитации
- Минобороны: За сутки сбиты 357 беспилотников ВСУ
- Документалку «Брат Навсегда» назвали пособием для молодых режиссеров
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru