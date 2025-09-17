Песков заявил о паузе в обменах военнопленными между Россией и Украиной

По его словам, пока в обменах «есть определённая пауза», сообщает RT.

«Вместе с тем это не означает, что они не могут быть продолжены», - заключил представитель Кремля.

Ранее в Минобороны РФ заявили об обмене военнопленными с Украиной по формуле «84 на 84», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

