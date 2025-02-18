Россия и США не обсуждали снятие санкций

Россия и США на саммите в Эр-Рияде не обсуждали снятие санкций. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Госдеп: Окончание конфликта на Украине откроет России и США путь к сотрудничеству

Евросоюз в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров, так как вводил санкции против России, заявил ранее сегодня госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с российской делегацией в Саудовской Аравии. Европа в первую очередь готова пересмотреть санкции в сфере энергетики и вернуть замороженные активы РФ, заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал Марии Захаровой / t.me/MariaVladimirovnaZakharova
ТЕГИ:СШАСанкции Против России

Горячие новости

Все новости

партнеры