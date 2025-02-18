Россия и США не обсуждали снятие санкций
18 февраля 202518:48
Россия и США на саммите в Эр-Рияде не обсуждали снятие санкций. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Евросоюз в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров, так как вводил санкции против России, заявил ранее сегодня госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с российской делегацией в Саудовской Аравии. Европа в первую очередь готова пересмотреть санкции в сфере энергетики и вернуть замороженные активы РФ, заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru