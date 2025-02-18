Госдеп: Окончание конфликта на Украине откроет России и США путь к сотрудничеству

Окончание конфликта на Украине откроет России и США путь к сотрудничеству в экономике и геополитике. Об этом заявил глава Госдепа США Марко Рубио по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде. По словам Рубио, президент Дональд Трамп рассчитывает «завершить конфликт на Украине справедливо» и не допустить его возобновления через два-три года. Глава Госдепа также подчеркнул, что мирный план потребует уступок от всех сторон. Он добавил, что за столом переговоров также должен оказаться Евросоюз.

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В ходе саммита по урегулированию российско-украинского конфликта Россия и США предложили трехступенчатый мирный план, сообщил телеканал Fox News.

По его данным, на первом этапе он предполагает прекращение огня, на втором — проведение выборов на Украине, на третьем — подписание окончательного соглашение.


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ФОТО: AP / ТАСС
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