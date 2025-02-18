Госдеп: Окончание конфликта на Украине откроет России и США путь к сотрудничеству

Окончание конфликта на Украине откроет России и США путь к сотрудничеству в экономике и геополитике. Об этом заявил глава Госдепа США Марко Рубио по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде. По словам Рубио, президент Дональд Трамп рассчитывает «завершить конфликт на Украине справедливо» и не допустить его возобновления через два-три года. Глава Госдепа также подчеркнул, что мирный план потребует уступок от всех сторон. Он добавил, что за столом переговоров также должен оказаться Евросоюз.