«Энергетика и замороженные активы»: От каких санкций Европа готова отказаться

«Разговаривать о снятии санкций без Европы невозможно. Сейчас Европа не готова снимать санкции, даже если США этого захотят. Я не исключаю, что возможна сделка в вопросе энергетики. США хотят покупать «Северный поток», им санкции будут невыгодны. Второй момент - возвращение замороженных активов РФ, около 300 миллиардов. И третье – снятие санкций с ряда россиян. Это будут важные жесты, что будет приемлемо для России и Европы. Сразу все невозможно отменить, Европе надо сохранить лицо. В целом процесс снятия санкций займет годы», - рассказал он.

Очередной, 16-й пакет антироссийских санкций Евросоюза будет касаться энергетического сектора, заявил ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает «Радиоточка НСН».

