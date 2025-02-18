«Энергетика и замороженные активы»: От каких санкций Европа готова отказаться
Габор Штир заявил НСН, что Европа откажется отменить сразу все санкции, этот процесс займет годы.
Европа в первую очередь готова пересмотреть санкции в сфере энергетики и вернуть замороженные активы РФ, заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Евросоюз в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров, так как вводил санкции против России, заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с российской делегацией в Саудовской Аравии. Штир назвал три сферы, в которых Европа может пойти на уступки.
«Разговаривать о снятии санкций без Европы невозможно. Сейчас Европа не готова снимать санкции, даже если США этого захотят. Я не исключаю, что возможна сделка в вопросе энергетики. США хотят покупать «Северный поток», им санкции будут невыгодны. Второй момент - возвращение замороженных активов РФ, около 300 миллиардов. И третье – снятие санкций с ряда россиян. Это будут важные жесты, что будет приемлемо для России и Европы. Сразу все невозможно отменить, Европе надо сохранить лицо. В целом процесс снятия санкций займет годы», - рассказал он.
Очередной, 16-й пакет антироссийских санкций Евросоюза будет касаться энергетического сектора, заявил ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает «Радиоточка НСН».
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