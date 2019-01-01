Россия и Белоруссия могут ввести единую валюту

Орешкин добавил, что этот пункт содержится в союзном договоре. По его словам сроки и детали этого вопроса обсуждаются на уровне центробанков двух стран, а решение будет приниматься на президентском уровне.

Ранее Белоруссия запретила ввоз российских конфет «Обыкновенное чудо». Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко в беседе с НСН заверил, что запрет со стороны Белоруссии на ввоз российских конфет лишь временная мера. По его словам, он будет снят после необходимых проверок.

