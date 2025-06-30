Россия передала данные о преступлениях ВСУ в международные организации
Россия передала в международные организации доказательства преступлений ВСУ, однако в структурах сохраняется тенденция на замалчивание военных преступлений украинской стороны. Об этом рассказала глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
«Наши дипломаты в Вене, Женеве и Нью-Йорке за последние годы передали в их секретариаты сотни страниц доказательств, но, видимо, под давлением западных спонсоров Киева все это убирается под сукно», - заявила дипломат в интервью РИА Новости.
Жданова подчеркнула, что это «постыдная ситуация» для международных организаций.
Ранее в Следственном комитете РФ зафиксировали доказательства новых преступлений ВСУ - атаки по жилым домам в селе Сухиновка Глушковского района Курской области, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru