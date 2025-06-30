Россия передала в международные организации доказательства преступлений ВСУ, однако в структурах сохраняется тенденция на замалчивание военных преступлений украинской стороны. Об этом рассказала глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«Наши дипломаты в Вене, Женеве и Нью-Йорке за последние годы передали в их секретариаты сотни страниц доказательств, но, видимо, под давлением западных спонсоров Киева все это убирается под сукно», - заявила дипломат в интервью РИА Новости.

Жданова подчеркнула, что это «постыдная ситуация» для международных организаций.

Ранее в Следственном комитете РФ зафиксировали доказательства новых преступлений ВСУ - атаки по жилым домам в селе Сухиновка Глушковского района Курской области, пишет Ura.ru.

