В США шесть человек погибли при крушении легкомоторного самолета

Легкомоторный самолет Cessna 441 потерпел крушение в штате Огайо в США, погибли шесть человек. Об этом сообщает Fox 8, ссылаясь на данные местных властей.

Как отмечает телеканал, авиакатастрофа произошла в воскресенье рядом с населенным пунктом Хауленд. Самолет направлялся в город Бозмен (штат Монтана), но рухнул спустя семь минут после взлета.

«В крушении самолета... не было выживших», - подчеркивает Fox 8.

По данным СМИ, погибли шесть человек, в числе которых двое членов экипажа. Причины ЧП пока неясны. Авиакатастрофу расследуют американские Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации.

Ранее в Московской области в районе деревни Паново разбился легкомоторный самолет ЯК-18Т, погибли четыре человека, напоминает Ura.ru.

