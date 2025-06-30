В США шесть человек погибли при крушении легкомоторного самолета
Легкомоторный самолет Cessna 441 потерпел крушение в штате Огайо в США, погибли шесть человек. Об этом сообщает Fox 8, ссылаясь на данные местных властей.
Как отмечает телеканал, авиакатастрофа произошла в воскресенье рядом с населенным пунктом Хауленд. Самолет направлялся в город Бозмен (штат Монтана), но рухнул спустя семь минут после взлета.
«В крушении самолета... не было выживших», - подчеркивает Fox 8.
По данным СМИ, погибли шесть человек, в числе которых двое членов экипажа. Причины ЧП пока неясны. Авиакатастрофу расследуют американские Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации.
Ранее в Московской области в районе деревни Паново разбился легкомоторный самолет ЯК-18Т, погибли четыре человека, напоминает Ura.ru.
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