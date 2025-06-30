Глава МИД Германии неожиданно прибыл с визитом в Киев

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом говорится в сообщении немецкого внешнеполитического ведомства.

Глава МИД пообещал, что Берлин продолжит «полностью концентрировать внимание на поддержке Украины», в том числе предоставляя современное вооружение, гуманитарную и экономическую помощь. Как указал Вадефуль, Германия вместе с партнерами в Евросоюзе и Группе семи продолжит работу над новыми санкциями в отношении России.

По данным агентства DPA, вместе с министром в украинскую столицу прибыли представители немецкой оборонной промышленности.

Ранее в Киев прибыл с незапланированным визитом президент Польши Анджей Дуда, пишет Ura.ru.

