Глава МИД Германии неожиданно прибыл с визитом в Киев
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом говорится в сообщении немецкого внешнеполитического ведомства.
Глава МИД пообещал, что Берлин продолжит «полностью концентрировать внимание на поддержке Украины», в том числе предоставляя современное вооружение, гуманитарную и экономическую помощь. Как указал Вадефуль, Германия вместе с партнерами в Евросоюзе и Группе семи продолжит работу над новыми санкциями в отношении России.
По данным агентства DPA, вместе с министром в украинскую столицу прибыли представители немецкой оборонной промышленности.
Ранее в Киев прибыл с незапланированным визитом президент Польши Анджей Дуда, пишет Ura.ru.
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