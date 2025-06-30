В Волгограде пресечена деятельность экстремистской группы подростков

Четверых несовершеннолетних жителей Волгограда задержали по подозрению в организации деятельности экстремистской организации, участии в ней, публичных призывах к экстремизму, реабилитации нацизма, незаконном обороте взрывчатки и умышленном уничтожении имущества. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Волгоградской области.

По данным ведомства, 17-летний молодой человек-сторонник радикальных взглядов создал экстремистское сообщество. Его участниками стали несколько подростков. Организатор в своем канале в мессенджере публиковал призывы к насилию в отношении определенных национальных и религиозных групп, также он планировал акции против органов власти.

Как выяснил Следком, подростки поджигали машины выходцев из национальных республик России и СНГ. Деятельность экстремистов пресекли благодаря слаженной работе СК, МВД и ФСБ. Против злоумышленников возбудили уголовное дело.

«Организатор преступного сообщества по ходатайству следствия судом заключен под стражу. Остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - подчеркнули правоохранители.

Ранее в Ульяновске задержали местного жителя, который спонсировал экстремистскую организацию, напоминает РЕН ТВ.

