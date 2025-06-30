Алаудинов: В спецназе «Ахмат» есть японец, китайцы и корейцы

Представители разных конфессий и национальностей входят в состав спецназа «Ахмат». Об этом заявил командир формирования, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости.

По словам военного, в 2022 году, когда он прибыл добровольцем в Донбасс, «Ахмат» полностью состоял из бойцов из Чечни. Однако теперь подразделение стало интернациональным.

«На сегодняшний день у меня в "Ахмате" примерно 50% - это русские, примерно 25% - это чеченцы, 25 % оставшиеся - это представители всех других национальностей, и России, и бывшего Советского Союза, и не только. У меня есть и японец, и китайцы, и корейцы», - подчеркнул Алаудинов.

Генерал-лейтенант указал, что иностранцы добровольно вступили в спецназ, «чтобы защищать наше Отечество». Кроме того, Алаудинов отметил, что в формирование входят представители разных вероисповеданий. Спецназ изменил свой флаг, он вбирает две основные конфессии РФ - православие и ислам. Как отметил Алаудинов, «мы еще больше доказываем всем, что мы не можем делиться, мы должны максимально объединиться».

Ранее Апти Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в специальной военной операции, пишет Ura.ru.

