Глава МИД Армении пропустит заседание совета глав МИД ОДКБ
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не будет присутствовать на заседании совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства Киргизии.
В понедельник в киргизской Чолпон-Ате состоится заседание совета глав МИД ОДКБ.
«Министр иностранных дел Армении Мирзоян не приедет», - указано в сообщении.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не нацелена на разрыв отношений с Россией, страна придерживается сбалансированной внешней политики, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru