Глава МИД Армении пропустит заседание совета глав МИД ОДКБ

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не будет присутствовать на заседании совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства Киргизии.

В понедельник в киргизской Чолпон-Ате состоится заседание совета глав МИД ОДКБ.

«Министр иностранных дел Армении Мирзоян не приедет», - указано в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не нацелена на разрыв отношений с Россией, страна придерживается сбалансированной внешней политики, пишет Ura.ru.

