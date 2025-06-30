Глава МИД Армении пропустит заседание совета глав МИД ОДКБ

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не будет присутствовать на заседании совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства Киргизии.

В понедельник в киргизской Чолпон-Ате состоится заседание совета глав МИД ОДКБ.

«Министр иностранных дел Армении Мирзоян не приедет», - указано в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не нацелена на разрыв отношений с Россией, страна придерживается сбалансированной внешней политики, пишет Ura.ru.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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