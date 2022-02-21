«Зависит от Запада»: В Минске назвали сроки возвращения российских военных после учений

Начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич назвал «нашим внутренним делом» сроки возвращения к местам дислокации российских военных, принимающих участие в учениях в этой стране, сообщает ТАСС.

«В немалой степени это будет зависеть также и от наших западных коллег», - сказал Гулевич.

По его словам, российские военные вернутся в места дислокации «только тогда, когда в этом появится объективная необходимость».

Глава Генштаба также отметил, что Минск «вправе требовать отвода созданных группировок войск США и отдельных стран - членов НАТО от границ республики и Союзного государства».

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия решили продолжить военные учения «Союзная решимость-2022», которые должны были закончиться 20 февраля.

