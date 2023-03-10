Россию исключили из списка участников конференции по сбору помощи для Турции и Сирии

Россия не примет участие в донорской международной конференции, которую Евросоюз организует для сбора средств пострадавшим от землетрясений Турции и Сирии. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 46 104 человека

В документе указано, что конференция будет открытой для стран-членов ЕС, государств-кандидатов и потенциальных кандидатов, а также соседних стран и стран-партнёров.

Также будут приглашены страны, входящие в Совет сотрудничества государств Персидского залива. Отдельно отмечается, что в мероприятии примут участие страны-члены «Большой двадцатки» (G20), за исключением России.

Ранее официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон заявила, что ущерб, нанесенный республике февральскими землетрясениями, может превысить 100 млрд долларов, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКонференцияТурцияЕвросоюз
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