Россию исключили из списка участников конференции по сбору помощи для Турции и Сирии

В документе указано, что конференция будет открытой для стран-членов ЕС, государств-кандидатов и потенциальных кандидатов, а также соседних стран и стран-партнёров.

Также будут приглашены страны, входящие в Совет сотрудничества государств Персидского залива. Отдельно отмечается, что в мероприятии примут участие страны-члены «Большой двадцатки» (G20), за исключением России.

Ранее официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон заявила, что ущерб, нанесенный республике февральскими землетрясениями, может превысить 100 млрд долларов, сообщает НСН.

