Россию исключили из списка участников конференции по сбору помощи для Турции и Сирии
Россия не примет участие в донорской международной конференции, которую Евросоюз организует для сбора средств пострадавшим от землетрясений Турции и Сирии. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.
В документе указано, что конференция будет открытой для стран-членов ЕС, государств-кандидатов и потенциальных кандидатов, а также соседних стран и стран-партнёров.
Также будут приглашены страны, входящие в Совет сотрудничества государств Персидского залива. Отдельно отмечается, что в мероприятии примут участие страны-члены «Большой двадцатки» (G20), за исключением России.
Ранее официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон заявила, что ущерб, нанесенный республике февральскими землетрясениями, может превысить 100 млрд долларов, сообщает НСН.
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