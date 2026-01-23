Россия в 2025 году увеличила поставки газа в Китай по трубопроводу на 25%
Поставки газа из России в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» выросли на четверть в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства.
«Экспорт российского газа в Китай по трубопроводной системе "Сила Сибири" увеличился на 25% (или почти на 8 млрд куб. м) и достиг почти 39 млрд куб. м», - указано в документе.
Кроме того, РФ продолжила наращивать поставки топлива в Узбекистан. Газ следует по трубопроводам через Казахстан по системе «Средняя Азия - Центр». Общий объем поставок в этом направлении увеличился почти на 30% и превысил 7 млрд кубометров.
Ранее стало известно, что Китай в ноябре увеличил поставки сжиженного природного газа из России в 1,75 раза в годовом выражении и на 24% - в месячном.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кто ответит за ДТП: Беспилотные грузовики не выпустят на дороги к 2027 году
- Россия в 2025 году увеличила поставки газа в Китай по трубопроводу на 25%
- Добавим историю и литературу: Зачем в школах борются с английским языком
- Работникам аэропортов предрекли увольнения на фоне развития технологий биометрии
- Рейс Пхукет - Барнаул подал сигнал бедствия над Китаем
- Китай не поможет сбить цены на рыбу в России
- Испания отказалась участвовать в Совете мира по Газе
- В Крыму двух мужчин задержали за серию диверсий 2024-2025 годов
- Wylsacom объяснил низким сезоном падение цен на iPhone 17 Pro
- Режиссер Бронзит оценил свои шансы на «Оскар»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru