Россия в 2025 году увеличила поставки газа в Китай по трубопроводу на 25%

Поставки газа из России в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» выросли на четверть в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства.

«Экспорт российского газа в Китай по трубопроводной системе "Сила Сибири" увеличился на 25% (или почти на 8 млрд куб. м) и достиг почти 39 млрд куб. м», - указано в документе.

Кроме того, РФ продолжила наращивать поставки топлива в Узбекистан. Газ следует по трубопроводам через Казахстан по системе «Средняя Азия - Центр». Общий объем поставок в этом направлении увеличился почти на 30% и превысил 7 млрд кубометров.

Ранее стало известно, что Китай в ноябре увеличил поставки сжиженного природного газа из России в 1,75 раза в годовом выражении и на 24% - в месячном.

