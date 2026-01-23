СМИ: В ОАЭ обсудят отказ Украины от территорий в обмен на деньги

Переговорные группы на встрече в Абу-Даби обсудят документы, предполагающие отказ Украины от территорий в обмен на программу финансовой поддержки на $800 млрд и гарантии безопасности. Об этом сообщает Corriere della Sera, ссылаясь на источники.

Ранее стало известно, что представители России, США и Украины проведут переговоры в Абу-Даби. Группу РФ возглавит начальник Главного управления Генерального штаба Игорь Костюков, пишет RT.

По данным СМИ, на встрече рассмотрят четыре документа, которые могут стать основой мирного договора. Один из них касается полного ухода украинских войск из Донбасса. В качестве компенсации США предложат Киеву документ о программе финансирования на сумму $800 млрд. Она будет осуществляться под руководством главы инвестиционной компании BlackRock Ларри Финка.

Кроме того, другой документ касается гарантий безопасности с участием Вашингтона при поддержке Европы. По сути Киеву предлагают отказ от территорий «за деньги и западную защиту».

