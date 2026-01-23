СМИ: В ОАЭ обсудят отказ Украины от территорий в обмен на деньги
Переговорные группы на встрече в Абу-Даби обсудят документы, предполагающие отказ Украины от территорий в обмен на программу финансовой поддержки на $800 млрд и гарантии безопасности. Об этом сообщает Corriere della Sera, ссылаясь на источники.
Ранее стало известно, что представители России, США и Украины проведут переговоры в Абу-Даби. Группу РФ возглавит начальник Главного управления Генерального штаба Игорь Костюков, пишет RT.
По данным СМИ, на встрече рассмотрят четыре документа, которые могут стать основой мирного договора. Один из них касается полного ухода украинских войск из Донбасса. В качестве компенсации США предложат Киеву документ о программе финансирования на сумму $800 млрд. Она будет осуществляться под руководством главы инвестиционной компании BlackRock Ларри Финка.
Кроме того, другой документ касается гарантий безопасности с участием Вашингтона при поддержке Европы. По сути Киеву предлагают отказ от территорий «за деньги и западную защиту».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Пензе более ста человек тушат пожар на нефтебазе после атаки БПЛА
- Взыскать миллионы: Долиной и Лурье предрекли суды еще на полгода
- Дорогие игрушки: Что мешает появлению беспилотных грузовиков на дорогах России
- В Кузбассе из-за снега просела кровля многоэтажного дома
- СМИ: В ОАЭ обсудят отказ Украины от территорий в обмен на деньги
- Кто ответит за ДТП: Беспилотные грузовики не выпустят на дороги к 2027 году
- Россия в 2025 году увеличила поставки газа в Китай по трубопроводу на 25%
- Добавим историю и литературу: Зачем в школах борются с английским языком
- Работникам аэропортов предрекли увольнения на фоне развития технологий биометрии
- Рейс Пхукет - Барнаул подал сигнал бедствия над Китаем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru