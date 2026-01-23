Китай не поможет сбить цены на рыбу в России
Российская рыба не дешевая, так как в цену заложено множество экономических факторов, однако поставки продукции из Китая не приведут к снижению цен, заявил НСН Георгий Мартынов.
Российские предприятия по вылову рыбы прекрасно насыщают отечественный рынок, они осваивают почти 100% выделенных им квот. Об этом НСН рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.
Китай в 2025 году нарастил экспорт рыбы и морепродуктов в Россию до $188,3 млн – это стало максимальным показателем за последние десять лет, пишут РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни. Поставки выросли на 34% по сравнению с 2024 годом, когда их объем составлял $141,1 млн. Мартынов отметил, что поставки продукции из Китая не создадут рисков для отечественных продавцов.
«В Ассоциацию не входит ни одно предприятие, которое где-то за границей покупает рыбу. У нас только те, кто добывает нашу российскую рыбу. В этом году было добыто несколько меньше, чем пять миллионов тонн. Этого вполне достаточно для того, чтобы насытить российский рынок. Так что я не думаю, что для наших предприятий будет какой-то риск, потому что предприятие работает в соответствии с теми объемами, которые выделили. Все выделенные квоты российские предприятия осваивают если не на 100%, то больше 70% точно. Потому что в соответствии с российским законодательством, если вы осваиваете менее 70%, то в течение двух лет у вас эти квоты изымаются как у неэффективного пользователя», - рассказал он.
При этом Мартынов подчеркнул, что в Приморском крае продается только отечественная рыба, но она не дешевая по ряду причин.
«Я не знаю, как в центральной части России, но на дальневосточных прилавках китайской рыбы как-то мы не наблюдаем. У нас в основном своя рыба. Да, она достаточно дорогая, но тут есть ряд экономических предпосылок: повышается плата за водные и биологические ресурсы для добытчиков рыбы, плюс отрасль вступила в инвестиционный путь развития и фактически закредитована примерно на один триллион рублей. Предприятия брали кредиты для того, чтобы построить рыболовные суда, а строительство одного крупнотоннажного судна - от $100 млн долларов, и построить перерабатывающие заводы, за что получить дополнительные квоты. Все это отразилось на себестоимости. Не думаю, что небольшие поставки из-за границы как-то повлияют на уровень цен», - подытожил он.
Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин комментировал НСН сокращение Россией экспорта морепродуктов в Южную Корею. По его словам, южнокорейский рынок, конечно, очень важен для российской рыбопромышленности, однако его спокойно сможет заместить Китай, а также Африка и Арабские страны.
