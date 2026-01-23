Российские предприятия по вылову рыбы прекрасно насыщают отечественный рынок, они осваивают почти 100% выделенных им квот. Об этом НСН рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Китай в 2025 году нарастил экспорт рыбы и морепродуктов в Россию до $188,3 млн – это стало максимальным показателем за последние десять лет, пишут РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни. Поставки выросли на 34% по сравнению с 2024 годом, когда их объем составлял $141,1 млн. Мартынов отметил, что поставки продукции из Китая не создадут рисков для отечественных продавцов.

«В Ассоциацию не входит ни одно предприятие, которое где-то за границей покупает рыбу. У нас только те, кто добывает нашу российскую рыбу. В этом году было добыто несколько меньше, чем пять миллионов тонн. Этого вполне достаточно для того, чтобы насытить российский рынок. Так что я не думаю, что для наших предприятий будет какой-то риск, потому что предприятие работает в соответствии с теми объемами, которые выделили. Все выделенные квоты российские предприятия осваивают если не на 100%, то больше 70% точно. Потому что в соответствии с российским законодательством, если вы осваиваете менее 70%, то в течение двух лет у вас эти квоты изымаются как у неэффективного пользователя», - рассказал он.