В Кузбассе из-за снега просела кровля многоэтажного дома

Кровля многоэтажного дома просела из-за скопления снега в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. Об этом сообщил глава региона Илья Середюк.

«Жильцы не пострадали, повреждений в квартирах не выявлено», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Середюк поручил оперативно закрыть тепловой контур дома и призвал глав муниципалитетов обследовать крыши зданий в своих территориях и начинать сбрасывать с них снег.

В связи с произошедшим региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

Ранее в Новосибирске крыша торгового центра обрушилась, предположительно, из-за снега, пострадали два человека.

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
