В Кузбассе из-за снега просела кровля многоэтажного дома
Кровля многоэтажного дома просела из-за скопления снега в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. Об этом сообщил глава региона Илья Середюк.
«Жильцы не пострадали, повреждений в квартирах не выявлено», - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Середюк поручил оперативно закрыть тепловой контур дома и призвал глав муниципалитетов обследовать крыши зданий в своих территориях и начинать сбрасывать с них снег.
В связи с произошедшим региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.
Ранее в Новосибирске крыша торгового центра обрушилась, предположительно, из-за снега, пострадали два человека.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru