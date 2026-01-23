Рейс Пхукет - Барнаул подал сигнал бедствия над Китаем
23 января 202610:55
Самолет Boeing 757 подал сигнал бедствия над Китаем, борт готовится к незапланированной посадке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании Azur Air.
Речь идет о воздушном судне, следующем по маршруту Пхукет — Барнаул. В нем находятся 238 пассажиров, пишет RT.
По словам собеседника агентства, борт будет совершать посадку в китайском Ланчжоу.
Ранее самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Ташкента во Владивосток, аварийно сел в Красноярске по техническим причинам.
