Рейс Пхукет - Барнаул подал сигнал бедствия над Китаем

Самолет Boeing 757 подал сигнал бедствия над Китаем, борт готовится к незапланированной посадке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании Azur Air.

Речь идет о воздушном судне, следующем по маршруту Пхукет — Барнаул. В нем находятся 238 пассажиров, пишет RT.

По словам собеседника агентства, борт будет совершать посадку в китайском Ланчжоу.

Ранее самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Ташкента во Владивосток, аварийно сел в Красноярске по техническим причинам.

