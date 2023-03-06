Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 46 104 человека

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 46 104 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на президента страны Тайипа Эрдогана.

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Об этом турецкий лидер объявил в обращении после заседания правительства.

Землетрясения магнитудами 7,6 и 7,7 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки ощущались в соседних государствах, в том числе в Сирии, Грузии, Ираке и Ливане.

Ранее директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов в разговоре с НСН назвал обычным явлением мощные землетрясения вблизи Курил и Камчатки


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ФОТО: РИА Новости / Осман Нури Черит
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТурция
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