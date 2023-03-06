Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 46 104 человека

Об этом турецкий лидер объявил в обращении после заседания правительства.

Землетрясения магнитудами 7,6 и 7,7 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки ощущались в соседних государствах, в том числе в Сирии, Грузии, Ираке и Ливане.

Ранее директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов в разговоре с НСН назвал обычным явлением мощные землетрясения вблизи Курил и Камчатки



