Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 46 104 человека
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 46 104 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на президента страны Тайипа Эрдогана.
Об этом турецкий лидер объявил в обращении после заседания правительства.
Землетрясения магнитудами 7,6 и 7,7 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки ощущались в соседних государствах, в том числе в Сирии, Грузии, Ираке и Ливане.
Ранее директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов в разговоре с НСН назвал обычным явлением мощные землетрясения вблизи Курил и Камчатки
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