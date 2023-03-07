ООН: ущерб Турции от землетрясений может превысить 100 млрд долларов
Официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон заявила, что ущерб, нанесенный республике февральскими землетрясениями, может превысить 100 млрд долларов, сообщает ТАСС.
По её словам, такую цифру дают «проведённые на сегодняшний день расчёты».
Винтон добавила, что в самой пострадавшей турецкой провинции Хатай были разрушены сотни тысяч домов, ситуация в регионе сложилась «апокалиптическая».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не менее 230 тысяч зданий больше непригодны для использования или обрушились после землетрясений 6 февраля, сообщает RT.
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