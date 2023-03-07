ООН: ущерб Турции от землетрясений может превысить 100 млрд долларов

Официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон заявила, что ущерб, нанесенный республике февральскими землетрясениями, может превысить 100 млрд долларов, сообщает ТАСС.

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 46 104 человека

По её словам, такую цифру дают «проведённые на сегодняшний день расчёты».

Винтон добавила, что в самой пострадавшей турецкой провинции Хатай были разрушены сотни тысяч домов, ситуация в регионе сложилась «апокалиптическая».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не менее 230 тысяч зданий больше непригодны для использования или обрушились после землетрясений 6 февраля, сообщает RT.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ООНТурцияЗемлетрясение
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