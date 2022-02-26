Российского певца Баскова Латвия внесла в «черный список»
После поста российского артиста Николая Баскова в поддержку российской спецоперации на Украине Латвия включила певца в «черный список». Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич.
«На основании ч. 2 ст. 61 закона об иммиграции гражданин Российской Федерации Николай Басков вносится в список нежелательных лиц Латвийской Республики», — написал он в Twitter.
Он также заявил, что для Латвии «не приемлема пропаганда войны», сообщает RT.
Ранее певица Земфира выступила простив военной спецоперации на Украине, однако потом удалила свой пост.
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