Российского певца Баскова Латвия внесла в «черный список»

После поста российского артиста Николая Баскова в поддержку российской спецоперации на Украине Латвия включила певца в «черный список». Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич.

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«На основании ч. 2 ст. 61 закона об иммиграции гражданин Российской Федерации Николай Басков вносится в список нежелательных лиц Латвийской Республики», — написал он в Twitter.

Он также заявил, что для Латвии «не приемлема пропаганда войны», сообщает RT.

Ранее певица Земфира выступила простив военной спецоперации на Украине, однако потом удалила свой пост.

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ФОТО: Инстаграм аккаунт Николая Баскова
ТЕГИ:ПолитикаЛатвияУкраинаНиколай Басков
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