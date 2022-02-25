«Я плачу!» Земфира выступила против войны с Украиной
Певица Земфира выступила простив военной спецоперации на Украине, однако потом удалила свой пост.
«Мне грустно, тяжело, я плачу. Я тупо не хочу войны. И я не трус», - написала Земфира «ВКонтакте», однако на момент выхода материала это сообщение уже удалено.
При этом на ее странице остается вчерашний пост - черный квадрат с надписью «Нет войне».
Ранее против военных действий на Украине выступили многие артисты, музыканты и звезды шоу-бизнеса. В их числе Иван Ургант, Максим Галкин, Юрий Шевчук, Андрей Макаревич, Оксимирон, Валерий Меладзе, Настя Ивлеева, Анна Седокова, Михаил Шац, Яна Рудковская, Светлана Лобода, Ксения Собчак и украинский музыкант Иван Дорн.
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