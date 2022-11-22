Российское посольство в Вашингтоне осудило реакцию США на расстрел российских военнопленных

Реакция США на расстрел российских военнопленных на Украине показывает, что американская сторона способствует укреплению чувства безнаказанности украинских неонацистов. Об этом заявили в посольстве России в Соединенных Штатах.

СМИ: расстрелявшие российских пленных боевики связаны с НАТО

Ранее посол США по глобальному криминальному правосудию Бет Ван Шаак заявила, что Вашингтон отслеживает сообщения о расстреле российских военнопленных в Донбассе. Дипломат призвала все стороны конфликта следовать международному праву.

В посольстве отметили, что Ван Шаак отказалась прямо осудить факт расправы над российскими солдатами.

«В циничном тоне дипломат сослалась на то, что "военных преступлений" ВС РФ фиксируется "многократно больше", чем со стороны ВСУ. При этом, как и прежде, в госдепе не привели никаких доказательств актов насилия, якобы совершенных нашими военнослужащими», — говорится в комментарии в Telegram-канале дипмиссии.

Как указали в посольстве, «покрывая безумства украинских бандитов», США способствуют укреплению «чувства вседозволенности и безнаказанности», пишет Ura.ru. Российская сторона неоднократно предупреждала, что, поставляя вооружение Киеву, обучая украинских военных и передавая развединформацию, США превращаются в сторону конфликта.

В дипмиссии добавили, что Вашингтон «загоняет российско-американские отношения в тупик», пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПленныеСШАРоссийское Посольство
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