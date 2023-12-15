«Российский троянский конь?»: Венгрия вновь заблокировала помощь Киеву в €50 млрд

Венгрия вновь заблокировала пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

После заседания саммита ЕС он сообщил в соцсетях, что страна наложила вето на дополнительные деньги для Украины.

«Мы вернемся к этому вопросу в следующем году после соответствующей подготовки», - заключил он.

Напомним, что Венгрия остается единственной страной Евросоюза, которая выступает против выделения Киеву дополнительных финансов.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что согласие на выделение средств дали 26 стран ЕС — то есть все, кроме Венгрии, но решение может быть принято только единогласно.

«У нас еще есть немного времени, Украина не останется без денег в ближайшие несколько недель», — передает его словам Reuters.

Он допустил, что достичь соглашения по этому вопросу удастся в январе.