«Российский троянский конь?»: Венгрия вновь заблокировала помощь Киеву в €50 млрд
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что страны ЕС вернутся к этому вопросу в следующем году после соответствующей подготовки.
Венгрия вновь заблокировала пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
После заседания саммита ЕС он сообщил в соцсетях, что страна наложила вето на дополнительные деньги для Украины.
«Мы вернемся к этому вопросу в следующем году после соответствующей подготовки», - заключил он.
Напомним, что Венгрия остается единственной страной Евросоюза, которая выступает против выделения Киеву дополнительных финансов.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что согласие на выделение средств дали 26 стран ЕС — то есть все, кроме Венгрии, но решение может быть принято только единогласно.
«У нас еще есть немного времени, Украина не останется без денег в ближайшие несколько недель», — передает его словам Reuters.
Он допустил, что достичь соглашения по этому вопросу удастся в январе.
УСЛОВИЯ БУДАПЕШТА
Накануне заседания еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан отмечал, что с Венгрией все-таки получится «договориться», так как это также касается и ее самой.
По его словам, Будапешт заинтересован в том, чтобы получить больше денег ЕС для защиты своих границ от нелегальных мигрантов. В проекте бюджета, помимо €50 млрд для Украины, предусмотрены дополнительные €15 млрд на эти цели.
Также сообщалось, что накануне мероприятия премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, а также с главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. О чем они говорили, не уточнялось.
Венгрия готова снять вето на пакет поддержки для Украины, если Евросоюз разморозит средства поддержки Будапешта, заявил накануне главный политический советник венгерского премьер-министра Виктора Орбана Балаш Орбан в интервью Bloomberg.
В прошлом году ЕС приостановил передачу Венгрии €30 млрд из-за проблем «с верховенством закона и взяточничеством».
13 декабря сообщалось, что Еврокомиссия решила перечислить Венгрии 10 миллиардов евро из бюджета. Но, видимо, договориться все-таки не получилось.
РОССИЙСКИЙ ТРОЯНСКИЙ КОНЬ
До этого глава министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что, по его мнению, Венгрия выступает против Европы. По его словам, это единственное объяснение, которое он может найти для позиции Будапешта по вопросу конфликта на Украине и другим темам.
Напомним, что в конце ноября Венгрия отказалась поддержать предложения о внесении в 12-й пакет санкций Евросоюза против России таких мер, которые поставят под угрозу энергетическую безопасность самих стран ЕС. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
В октябре председатель комиссии парламента Эстонии по государственной обороне Калев Стойческу выразил мнение, что Венгрия может стать «российским троянским конем» в Евросоюзе и НАТО. По его мнению, этом может выразиться в блокировании венгерскими властями ключевых решений, направленных «на укрепление европейской безопасности и обороны, а также помощь Украине».
В том же месяце президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на полях форума «Один пояс - один путь» в Пекине.
Как отметил Путин, Венгрия — одна из европейских стран, отношения которой с Москвой сохраняются и развиваются, несмотря на ограниченные возможности контактов «в сегодняшних геополитических условиях». В свою очередь, Орбан подчеркнул, что Венгрия «никогда не хотела противостоять России» и всегда была нацелена на создание и расширение «наилучших контактов».
«Мы пытаемся спасти все, что можно», — подчеркнул венгерский премьер, говоря об отношениях с Россией.
Еще в начале октября Венгрия предложила разделить на две части пакет помощи Киеву в 50 млрд евро, рассчитанный на четыре года, сообщает Bloomberg.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону заявил, что без помощи Запада Украина «неконкурентоспособна» и что США заблуждаются, полагая, что Украина одерживает верх в конфликте с Россией. Также Орбан призвал правильно понимать русских, которые, по его словам, от своего не отступятся. Штир считает, что европейские политики не понимают, что на самом деле происходит на Украине.
Украинский конфликт закончится проигрышем для Европы, которая добровольно позволяет США ослаблять свои позиции на мировой арене, заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН.
«Европейские политики не понимают или не хотят понимать, что происходит на Украине, они мечтают. Они не понимают, что США используют их, например, в том, что страдает конкурентоспособность Европы. Орбан исходит из цифр, из численности армий и так далее. Из этого вытекает, что Украина не может выиграть в этом конфликте. Это реальный подход. Да, мы сочувствуем народу Украины, но нужно реально оценивать то, что происходит. Такое заблуждение опасно для Европы, так как в этой прокси-войне однозначно проиграет Европа. Общество начинает подозревать, что что-то не так», - рассказал он.
Собеседник НСН перечислил печальные последствия, которые ждут Европу: экономический кризис, социальные проблемы, дестабилизация целого региона.
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