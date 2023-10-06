Орбан заявил, что Европейский Союз «изнасиловал» Венгрию и Польшу

По его словам, Польша и Венгрия возражали против нового подхода к распределению просителей убежища и мигрантов, однако Евросоюз «продавил» новые правила, тем самым «юридически изнасиловал» Варшаву и Будапешт.

«После этого нет никаких шансов прийти к какому-либо компромиссу и соглашению... на годы вперёд... если вас изнасиловали юридически, то есть принудили принять то, что вам не нравится, как вы сможете прийти к соглашению и компромиссу? Это невозможно», - заключил Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт не будет выдавать Киеву военнообязанных граждан Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

