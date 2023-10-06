Орбан заявил, что Европейский Союз «изнасиловал» Венгрию и Польшу
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом второго дня саммита Европейского политсообщества (ЕПС) в испанской Гранаде заявил, что соглашение по новым правилам размещения мигрантов в Европе невозможно, сообщает РИА Новости.
По его словам, Польша и Венгрия возражали против нового подхода к распределению просителей убежища и мигрантов, однако Евросоюз «продавил» новые правила, тем самым «юридически изнасиловал» Варшаву и Будапешт.
«После этого нет никаких шансов прийти к какому-либо компромиссу и соглашению... на годы вперёд... если вас изнасиловали юридически, то есть принудили принять то, что вам не нравится, как вы сможете прийти к соглашению и компромиссу? Это невозможно», - заключил Орбан.
Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт не будет выдавать Киеву военнообязанных граждан Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Узбекистане у Кевина Спейси выявили дисциркуляторную энцефалопатию
- Свердловский суд на месяц сократил срок депутату за участие в спецоперации
- Футболисту Погба грозит 4 года дисквалификации из-за допинга
- «Глупость какая!»: Николай Дроздов опроверг информацию, что у него рак
- Орбан заявил, что Европейский Союз «изнасиловал» Венгрию и Польшу
- Российский МиГ-31 сопроводил американский «Посейдон» над Норвежским морем
- ВКС России за неделю уничтожили четыре украинских военных самолета
- Медики определили нехарактерные признаки штамма COVID-19 «пирола»
- Синоптик Макарова посоветовала московским водителям поменять шины
- Mash: Умер известный режиссер дубляжа Вячеслав Максаков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru