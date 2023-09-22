Глава МИД Венгрии: санкции против России провалились
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что санкции против России не работают, пишет ТАСС.
По его словам, с помощью санкций Запад преследовал цель «поставить Россию на колени». Москва справилась с давлением, подчеркнул он.
«Мы не видим, что санкции работают, они провалились», - сказал глава МИД Венгрии в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.
При этом Сийярто обратил внимание, что санкции нанесли удар по экономическому благополучию жителей Европы.
Президент РФ Владимир Путин ранее отметил стимулирующий эффект от антироссийских санкций, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru