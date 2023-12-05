Поводом для подобного высказывания стали высказывания дипломата касательно 12-го фестиваля еврейского кино, состоявшегося в Будапеште. Прессман возмутился, что один из плакатов фестиваля содержал намеки на контакты предпринимателей венгерско-еврейского происхождения Соросов с руководством Евросоюза.

В свою очередь Менцер заявил, что Прессман обязан уважать Будапешт, и отметил, что Венгрия — «одно из лучших мест в мире» с точки зрения защиты еврейского населения. В то же время Вашингтон, подчеркнул Менцер, печально знаменит насилием на почве ненависти к евреям.

Ранее правительство Венгрии потребовало от Евросоюза и украинских властей подробный отчёт о расходовании ранее выделенных Киеву 50-70 млрд евро. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

