Российский «след»? НАТО усилит охрану в Балтийском море после повреждения кабелей
Еще один подводный кабель оказался поврежден в Балтийском море. Шведское минобороны связывает повреждение с китайским судном, а в НАТО на этом фоне хотят усилить присутствие альянса в регионе.
Еще один подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию, поврежден в Балтийском море, сообщил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин. Оборонное ведомство королевства связало инцидент с китайским судном Yi Peng, которое в момент, когда был поврежден кабель, предположительно находилось на якорной стоянке в 160 километрах от берега.
Согласно выводам предварительного расследования, действия экипажа судна могли быть умышленными, а капитан, полагают в Стокгольме, мог быть связан с Россией.
«Установлено, что имеются следы волочения от якоря, вероятно, от (воздействия – ред. НСН) Yi Peng», - сказал министр, слова которого приводит телеканал SVT.
В ноябре Yi Peng 3 заподозрили в перерезании двух важнейших кабелей связи в Балтийском море: шведские власти считают, что судно могло повредить их якорем. Речь идет о повреждении подводных линий связи между Швецией и Литвой (BCS East-West Interlink) и между Германией и Финляндией (C-Lion1) 17 и 18 ноября. Швеция, Финляндия и Германия начали расследование инцидента. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что кабели были повреждены «намеренно».
ПОВРЕЖДЕНИЯ УЧАСТИЛИСЬ
Случаи повреждения подводных коммуникаций в балтийском регионе участились. Погранслужба Финляндии 26 декабря прошлого года задержала шедшее под флагом Островов Кука танкер Eagle S, который, как считают в Хельсинки, мог повредить якорем кабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Произошедшее расследуется как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах.
Утверждается, что судно заметно замедлило ход в тот момент, когда проходило над кабелем. Вероятно, танкер мог повредить коммуникации якорем. В финской электросетевой компании Fingrid подозревают, что мотивом мог быть «терроризм или вандализм». При этом финские СМИ писали, что в момент обрыва соединения рядом с кабелем находились два судна. Телерадиокомпания Yle на этом фоне отмечала, что НАТО направит на охрану подводных кабелей на Балтике 10 кораблей.
Как утверждает правительство Швеции, число обрывов кабелей в Балтийском море резко увеличивается. Главнокомандующий ВС государства Микаэль Клаэссон заявлял, что до сих пор не удалось однозначно определить, является ли это диверсией. По его словам, возможно, никто и никогда не узнает, кто за этим стоит.
«Это, безусловно, будет трудно», - сказал он и отметил, что невозможно установить виновного, так как нет достаточной информации, доказательств или чего-либо еще, что указывало бы на конкретного актора.
НАТО УСИЛИТ «ПОДВОДНУЮ» ОХРАНУ
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что 14 января на саммите балтийских стран в Хельсинки будет поднят вопрос охраны подводных коммуникаций и усиления присутствия альянса в регионе.
«Группа лидеров стран НАТО предпримет шаги для предотвращения повреждения подводных средств, повышения безопасности энергетической и коммуникационной инфраструктуры», - сказал он в ходе выступления перед депутатами комитета по внешней политике и обороне Европарламента.
В саммите будут принимать участие в том числе премьер-министр Эстонии Кристен Михал и президент Финляндии Александр Стубб. Правительство Швеции уже приняло решение направить три своих военно-морских корабля и один самолет ВВС для участия в операции НАТО по наблюдению за Балтийским морем. А в пятницу, 10 января, Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что альянс направит два корабля для наблюдения за кабелями.
Между тем командующий литовскими Военно-морскими силами адмирал Гедрюс Пременецкас подписал соглашение о сотрудничестве между Вооруженные силы Литвы и системным оператором электросетей Litgrid. Соглашение направлено на повышение безопасности критически важной инфраструктуры Балтийского моря – электросоединения NordBalt со Швецией. Отмечается, что соглашение направлено на реализацию практических и технических мер, а также на «важный процесс обмена информацией и знаниями» между Вооруженными силами Литвы и Litgrid.
В документе также указано, что сотрудничество в мониторинге и обеспечении безопасности важной подводной инфраструктуры включает в себя «не только соединение NordBalt, но и другую критически важную энергетическую и телекоммуникационную инфраструктуру, расположенную в Балтийском море».
В начале ноября 2024 года Рютте отмечал, что страны Североатлантического альянса в будущем будут тратить на оборону больше 2% от ВВП, как того требовал ранее избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
СНОВА «РОССИЙСКИЙ СЛЕД»?
Телеканал CNN сообщал, что европейские и американские чиновники разошлись во мнениях о причине обрыва двух ключевых подводных интернет-кабелей (BCS East-West и C-Lion1) в Балтийском море, так как в США не считают Россию причастной к инциденту. Два американских чиновника, знакомых с первоначальной оценкой инцидента, сообщили телеканалу, что ущерб не считается преднамеренными действиями РФ или какой-либо другой страны.
Собеседники издания подчеркнули, что повреждения, вероятно, могли быть вызваны волочением якоря проходящим судном. Такие инциденты случались и раньше, хотя и не так быстро.
В свою очередь немецкое издание Bild утверждает, что капитаном китайского судна Yi Peng 3, которое подозревается в причастности к обрыву подводных кабелей в Балтийском море, был гражданин России. Отмечалось, что судно привлекло внимание своим «странным маршрутом», и два датских военных корабля последовали за ним.
«Согласно сообщениям в соцсетях, датчане, очевидно, настигли Yi Peng 3 и остановили его. Капитан судна – гражданин России», - пишет Bild.
В середине ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что обвинять Россию в подрыве кабелей в Балтийском море, не имея никаких оснований, достаточно абсурдно. Он отмечал, что Украина, а не Россия предпочитает заниматься саботажем и терроризмом на дне Балтийского моря, передает «Радиоточка НСН».
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