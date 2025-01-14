«Установлено, что имеются следы волочения от якоря, вероятно, от (воздействия – ред. НСН) Yi Peng», - сказал министр, слова которого приводит телеканал SVT.

В ноябре Yi Peng 3 заподозрили в перерезании двух важнейших кабелей связи в Балтийском море: шведские власти считают, что судно могло повредить их якорем. Речь идет о повреждении подводных линий связи между Швецией и Литвой (BCS East-West Interlink) и между Германией и Финляндией (C-Lion1) 17 и 18 ноября. Швеция, Финляндия и Германия начали расследование инцидента. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что кабели были повреждены «намеренно».

ПОВРЕЖДЕНИЯ УЧАСТИЛИСЬ

Случаи повреждения подводных коммуникаций в балтийском регионе участились. Погранслужба Финляндии 26 декабря прошлого года задержала шедшее под флагом Островов Кука танкер Eagle S, который, как считают в Хельсинки, мог повредить якорем кабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Произошедшее расследуется как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах.

Утверждается, что судно заметно замедлило ход в тот момент, когда проходило над кабелем. Вероятно, танкер мог повредить коммуникации якорем. В финской электросетевой компании Fingrid подозревают, что мотивом мог быть «терроризм или вандализм». При этом финские СМИ писали, что в момент обрыва соединения рядом с кабелем находились два судна. Телерадиокомпания Yle на этом фоне отмечала, что НАТО направит на охрану подводных кабелей на Балтике 10 кораблей.

Как утверждает правительство Швеции, число обрывов кабелей в Балтийском море резко увеличивается. Главнокомандующий ВС государства Микаэль Клаэссон заявлял, что до сих пор не удалось однозначно определить, является ли это диверсией. По его словам, возможно, никто и никогда не узнает, кто за этим стоит.

«Это, безусловно, будет трудно», - сказал он и отметил, что невозможно установить виновного, так как нет достаточной информации, доказательств или чего-либо еще, что указывало бы на конкретного актора.

НАТО УСИЛИТ «ПОДВОДНУЮ» ОХРАНУ