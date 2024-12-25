Между Эстонией и Финляндией произошло аварийное отключение кабеля EstLink 2
Аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2 между Эстонией и Финляндией произошло 25 декабря. Об этом сообщил эстонский оператор сетей Elering.
Авария зафиксирована в 12:26 по эстонскому времени. В Elering заявили, что в компании совместно с финским энергооператором Fingrid работают над устранением последствий сбоя.
Эстонский оператор отметил, что надежность энергоснабжения в стране обеспечена, и до конца завтрашнего дня будут использоваться резервные мощности.
Ранее в Elering сообщали, что энергосистемы Эстонии, Латвии и Литвы отсоединятся от электроэнергетической сети России 8 февраля и на следующий день присоединятся к европейской сети, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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