Между Эстонией и Финляндией произошло аварийное отключение кабеля EstLink 2

Аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2 между Эстонией и Финляндией произошло 25 декабря. Об этом сообщил эстонский оператор сетей Elering.

Авария зафиксирована в 12:26 по эстонскому времени. В Elering заявили, что в компании совместно с финским энергооператором Fingrid работают над устранением последствий сбоя.

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Эстонский оператор отметил, что надежность энергоснабжения в стране обеспечена, и до конца завтрашнего дня будут использоваться резервные мощности.

Ранее в Elering сообщали, что энергосистемы Эстонии, Латвии и Литвы отсоединятся от электроэнергетической сети России 8 февраля и на следующий день присоединятся к европейской сети, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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