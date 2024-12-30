Финляндия нашла следы якоря рядом с поврежденным кабелем
Следы, которые, предположительно, были оставлены якорем нефтяного танкера Eagle S, были обнаружены на дне моря в ходе расследования повреждения подводных кабелей между Финляндией и Эстонией, сообщает Bloomberg.
Глава финского Национального бюро расследований Сами Пайла указал, что найденный след тянется на «десятки километров», отметив, что место, где был опущен якорь, установить пока не удалось.
Ранее полиция Финляндии задержала нефтяной танкер Eagle S по подозрению экипажа судна в повреждении подводных кабелей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Представители финской таможенной службы считают, что судно входит в состав теневого флота России.
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