Якорь танкера Eagle S исследуют в Финляндии после инцидента с кабелями
Финская полиция начала техническую экспертизу якоря, поднятого со дна Финского залива. Правоохранители предполагают, что он может принадлежать танкеру Eagle S, задержанному в Финляндии по подозрению в повреждении подводных кабелей, говорится в сообщении Центральной криминальной полиции.
По словам старшего следователя Ристо Лохи, экспертиза должна определить, когда якорь оторвался от цепи и действительно ли он принадлежит указанному судну. Полиция сообщила, что якорь обнаружили недалеко от места, где ранее финские власти обязали танкер поднять незакрепленный якорь.
По предварительным данным, длина якоря составляет около 4 метров, ширина — 2,5 метра, а вес достигает 11 тонн. След от волочения якоря на морском дне протянулся примерно на 100 километров.
Расследование связано с повреждением электрокабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, который вышел из строя 25 декабря. Также сообщалось о повреждении четырех телекоммуникационных кабелей между Финляндией, Эстонией и Германией. Правоохранители квалифицировали происшествие как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководство расследованием осуществляет Центральная криминальная полиция Финляндии, передает «Радиоточка НСН».
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