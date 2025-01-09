Якорь танкера Eagle S исследуют в Финляндии после инцидента с кабелями

Финская полиция начала техническую экспертизу якоря, поднятого со дна Финского залива. Правоохранители предполагают, что он может принадлежать танкеру Eagle S, задержанному в Финляндии по подозрению в повреждении подводных кабелей, говорится в сообщении Центральной криминальной полиции.

По словам старшего следователя Ристо Лохи, экспертиза должна определить, когда якорь оторвался от цепи и действительно ли он принадлежит указанному судну. Полиция сообщила, что якорь обнаружили недалеко от места, где ранее финские власти обязали танкер поднять незакрепленный якорь.