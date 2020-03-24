Российский посол обвинил главу HRW в дезинформации по коронавирусу в РФ
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление главы Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота, который обвинил российские власти в том, что они не препятствуют «богатым русским» скупать аппараты искусственной вентиляции лёгких на фоне распространения коронавируса Covid-2019.
Кевин Рот при этом ссылался на публикацию в издании The Moscow Times. В ней утверждалось, что аппаратов ИВЛ практически нет в продаже, и из-за спроса со стороны богатых россиян может возникнуть дефицит.
Антонов со своей стороны призвал Рота не дезинформировать людей о деятельности российского правительства по борьбе с распространением Covid-2019. Дипломат подчеркнул, что принятые властями РФ своевременные меры позволили противостоять угрозе «значительно эффективнее тех стран, которые HRW традиционно избегает критиковать», сообщает RT.
В посольстве подчеркнули, что сейчас нужны совместные действия в борьбе с коронавирусом, а не попытки посеять неприязнь и русофобию. Антонов также рассчитывает, что в сложившейся экстремальной ситуации Human Rights Watch обратит внимание на проблемы россиян в американских тюрьмах, передает РЕН ТВ.
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