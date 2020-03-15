Российские военные направились на патрулирование в Идлиб
Взвод военной полиции РФ выдвинулся к участку трассы М4 в провинции Идлиб (Сирия). Российские военные готовятся к совместному патрулированию с Турцией, сообщает ТАСС.
Уточняется, что операция пройдет в рамках достигнутых между президентами России и Турции договоренностями. Встреча лидеров по проблеме урегулирования конфликта в Идлибе состоялась в Москве 5 марта.
Участком патрулирования станет трасса М4 около населённого пункта Трумба, Российские военные будут нести службу на бронетехнике.
Организацией патрулирования будет заниматься совместный российско-турецкий координационный центр, информирует RT.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН подчеркнул, что уже неоднократно обсуждались результаты встречи Путина и Эрдогана в Москве, меморандум, который был подписан. Андрей Чупрыгин обратил внимание на то, что задача Реджепа Тайипа Эрдогана никуда не делась, как и цели, которые он перед собой ставит.
«Он хотел откусить кусок Сирии в виде Идлибской зоны – это никуда и не делось. Договорённости с Владимиром Путиным носят ситуативный характер, для Эрдогана, по крайней мере. И никто не обещал, что после заключения перемирия турецкий лидер сядет за стол переговоров и начнёт договариваться о том, как вывести войска из Сирии. Такого не будет, я в этом не сомневаюсь. Отсюда и все эти истории», - заключил эксперт.
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