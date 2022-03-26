Российские вертолеты Ка-52 уничтожили цели на Украине без входа в зону поражения ПВО ВСУ
Вертолеты российских ВКС нанесли авиаудар противотанковыми управляемыми ракетами по командному пункту ВСУ. Кадры уничтожения украинской цели опубликованы в официальном аккаунте Министерства обороны РФ в соцсетях 26 марта.
Отмечается, что вертолеты Ка-52 уничтожили назначенные цели без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше 7 тысяч метров. Операция была произведена с режима висения противотанковыми ракетными комплексами «Вихрь».
Кроме того, российские ПВО сбили в воздухе над населенным пунктом Вишневое три украинских самолета (два Су-25 и один Су-24), а также шесть беспилотных летательных аппаратов. Российские военные уничтожили одну тактическая ракетукомплекса «Точка-У» в районе населенного пункта Васильевка, рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на утреннем брифинге.
По данным военного ведомства, 25 марта с помощью высокоточны крылатых ракет «Калибр» в районе населенного пункта Великие Коровницы Житомирской области уничтожен склад с боеприпасами и вооружением.
К тому же высокоточной крылатой ракетой «Оникс» уничтожена база горючего в районе Николаева. Подчеркивается, что база снабжала топливом группировку ВСУ в южной части Украины.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ВСУ практически разгромлены, после освобождения Мариуполя и Харькова Россия направит свои силы на штурм Одессы, Киева и Николаева.
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