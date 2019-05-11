Российские дипломаты заявили о росте недоверия к США

Андрей Бакланов отметил, что терпение России на пределе.



«Предложение, которое сейчас вырабатывается российской стороной о переносе конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в европейскую страну, совершенно логично. Потому что терпение у нас уже на пределе. В течение последних лет из-за США буквально на пустом месте образовывались проблемы, связанные с участием наших делегаций в различных международных мероприятиях. В том числе высокого уровня. Был совершенно неприемлемый случай, когда было принято решение о недопуске Валентины Матвиенко, то есть третьего должностного лица в России, в США. Они продолжают взвинчивать ситуацию», - заявил Андрей Бакланов.

По мнению эксперта, блокировка виз российским дипломатам со стороны США создаст негативный фон на предстоящей встрече госсекретаря Майка Помпео с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, запланированной на 12-14 мая.

«Слишком серьезные вопросы будут обсуждаться, в том числе – о пролонгации основополагающего соглашения между Россией и США о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). И действия США в отношении российских дипломатов создают негативный фон. Наше доверие к американцам как к партнерам продолжает падать, что не создает нормальных стартовых условий для успешных переговоров», - отметил дипломат.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев рассказал в эфире НСН о возможной повестке переговоров, которые госсекретарь США проведет с главой российского МИДа и, при достижении предварительных договоренностей, обсудит их с президентом России Владимиром Путиным.

