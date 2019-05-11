Российские дипломаты заявили о росте недоверия к США
Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов рассказал НСН, как блокировка виз российских дипломатов повлияет на ядерную безопасность в мире.
Дипломaты должны были принять учaстие в комитете ООН по подготовке обзорной конференции по Договору о нерaспрострaнении ядерного оружия 2020 годa. Российскaя сторонa нaзвaлa откaз в предостaвлении визы нескольким делегaтaм противопрaвными действиями со стороны СШA. Предстaвители МИД РФ зaявили, что в случaе продолжения подобных действий сaму конференцию придется перенести из СШA в другую стрaну, пишут Известия.
Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов в беседе с НСН отметил сложность организации международной дискуссии по вопросам ядерной безопасности и назвал действия США по блокировку российской стороны в переговорах «печальным случаем».
«Этот конкретный случай печальный, потому что ситуация с проблематикой нераспространения ядерного оружия является очень сложной, требует учета мнения многих стран. И надо было бы сосредоточиться на том, чтобы обеспечить безукоризненное проведение очень сложного международного форума, но, к сожалению, американцы, вместо того, чтобы заниматься реальными делами, пошли по пути негативных организационных вбросов. Думаю, мы сможем их преодолеть даже путем проведения форума в альтернативных европейских странах», - считает дипломат.
Андрей Бакланов отметил, что терпение России на пределе.
«Предложение, которое сейчас вырабатывается российской стороной о переносе конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в европейскую страну, совершенно логично. Потому что терпение у нас уже на пределе. В течение последних лет из-за США буквально на пустом месте образовывались проблемы, связанные с участием наших делегаций в различных международных мероприятиях. В том числе высокого уровня. Был совершенно неприемлемый случай, когда было принято решение о недопуске Валентины Матвиенко, то есть третьего должностного лица в России, в США. Они продолжают взвинчивать ситуацию», - заявил Андрей Бакланов.
По мнению эксперта, блокировка виз российским дипломатам со стороны США создаст негативный фон на предстоящей встрече госсекретаря Майка Помпео с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, запланированной на 12-14 мая.
«Слишком серьезные вопросы будут обсуждаться, в том числе – о пролонгации основополагающего соглашения между Россией и США о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). И действия США в отношении российских дипломатов создают негативный фон. Наше доверие к американцам как к партнерам продолжает падать, что не создает нормальных стартовых условий для успешных переговоров», - отметил дипломат.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев рассказал в эфире НСН о возможной повестке переговоров, которые госсекретарь США проведет с главой российского МИДа и, при достижении предварительных договоренностей, обсудит их с президентом России Владимиром Путиным.
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