Зачем Помпео едет к Путину?
Американист рассказал, зачем президент США Дональд Трамп посылает госсекретаря Майка Помпео на переговоры к российскому лидеру Владимиру Путину.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео встретится не только с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, как было заявлено ранее, но и с президентом России Владимиром Путиным.
Встречи состоятся в рамках визита, который назначен на 12-14 мая. Они пройдут в Москве и Сочи.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев рассказал в эфире НСН о возможной повестке переговоров, которые госсекретарь США проведет с главой российского МИДа и, при достижении предварительных договоренностей, обсудит их с президентом России Владимиром Путиным. По мнению эксперта, международные проблемы и ядерное вооружение станут основными темами российско-американских переговоров.
«Для США важны несколько проблемных тем, которые созданы ими же самими. Первая – положение дел в Венесуэле. Очевидно, что Трамп не доволен происходящими там событиями. Он считает, что его ввели в заблуждение, дав надежду на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро сбежит в течение 2-3 дней, а ставленник США Хуан Гуайдо станет новым президентом. Этого не случилось. Мадуро оказался крепким орешком. Так что США придется делать хорошую мину при плохой игре. То есть добиться неких дипломатических договоренностей с Россией о том, чтобы Венесуэла самостоятельно разобралась во внутреннем конфликте.
Вторая острая тема – Иран, который уже выступил с прямыми угрозами выйти из соглашения по ядерному оружию. Третья - КНДР, которая вдруг возобновила испытания ракет малой дальности.
Что касается двусторонних тем, то, скорее всего, возникнет необходимость обсудить выход из ДРСМД, выполнение договора по СНВ-III, срок действия которого истекает в 2021 году.
Что именно у американцев на уме, и каких они захотят достигнуть договоренностей, вопрос сложный. Понятно, что они хотят добиться, чтобы все соглашались с их ультимативными требованиями, но видят, что это не очень-то и получается, а из ситуации надо как-то выходить», - отметил Юрий Рогулёв.
Эксперт также заявил о том, что отправляя Помпео в Россию после своего недавнего телефонного разговора с Путиным, Трамп демонстрирует доброжелательность по отношению к России и желание сотрудничать. Кроме того, Трамп пытается поставить на место демократов, а также американских «ястребов» Джона Болтона и лично Майка Помпео.
«Если встреча Помпео с Путиным состоится, это будет еще один дружеский жест Трампа в адрес России, Владимира Путина после их телефонного разговора. Кроме того, Трамп не доволен прогнозами и действиями ни Помпео, ни Болтона. Но пока он их не увольняет. На фоне этих событий они, возможно, умерят собственную воинственность, и договоренности с Россией позволят им решить личную ситуацию, а также пройти проверку на лояльность к самому Трампу», - считает американист.
Ранее эксперт центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал в интервью НСН, кто в Белом доме на самом деле заинтересован в начале военных действий в Венесуэле.
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