Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео встретится не только с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, как было заявлено ранее, но и с президентом России Владимиром Путиным.

Встречи состоятся в рамках визита, который назначен на 12-14 мая. Они пройдут в Москве и Сочи.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев рассказал в эфире НСН о возможной повестке переговоров, которые госсекретарь США проведет с главой российского МИДа и, при достижении предварительных договоренностей, обсудит их с президентом России Владимиром Путиным. По мнению эксперта, международные проблемы и ядерное вооружение станут основными темами российско-американских переговоров.

«Для США важны несколько проблемных тем, которые созданы ими же самими. Первая – положение дел в Венесуэле. Очевидно, что Трамп не доволен происходящими там событиями. Он считает, что его ввели в заблуждение, дав надежду на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро сбежит в течение 2-3 дней, а ставленник США Хуан Гуайдо станет новым президентом. Этого не случилось. Мадуро оказался крепким орешком. Так что США придется делать хорошую мину при плохой игре. То есть добиться неких дипломатических договоренностей с Россией о том, чтобы Венесуэла самостоятельно разобралась во внутреннем конфликте.

Вторая острая тема – Иран, который уже выступил с прямыми угрозами выйти из соглашения по ядерному оружию. Третья - КНДР, которая вдруг возобновила испытания ракет малой дальности.

Что касается двусторонних тем, то, скорее всего, возникнет необходимость обсудить выход из ДРСМД, выполнение договора по СНВ-III, срок действия которого истекает в 2021 году.

Что именно у американцев на уме, и каких они захотят достигнуть договоренностей, вопрос сложный. Понятно, что они хотят добиться, чтобы все соглашались с их ультимативными требованиями, но видят, что это не очень-то и получается, а из ситуации надо как-то выходить», - отметил Юрий Рогулёв.